Premier League | poker West Ham bene City e Arsenal Tottenham ko

(Di martedì 8 ottobre 2024) Milano, 8 ottobre 2024 – Nella settima giornata di, l'ultima prima della sosta per le nazionali, non sbagliano le tre grandi di Inghilterra. Il Liverpool si impone in trasferta per 0-1 contro il Crystal Palace grazie alla rete di Diogo Jota nei primi dieci minuti, ne segnano tre a testae Manchesterche vincono rispettivamente contro Southampton e Fulham. Goleada in Brentford contro Wolverhampton, terminata 5-3, mentre non vanno oltre il pareggio lo United sul campo dell'Aston Villa e il Chelsea a Stamford Bridge contro il Nottingham Forest. Male anche ildi Postecoglu che perde contro il Brighton & Hove Albion per 3-2. Ripercorriamo tutte le partite del weekend. Le gare della settima giornata Si comincia con gli anticipi del sabato e la vittoria del Liverpool a casa del Crystal Palace.