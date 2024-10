Lanazione.it - Porto dei piccoli e Conti Onlus. Firmata l’intesa

(Di martedì 8 ottobre 2024) Firmato nei giorni scorsi in municipio un protocollo d’intesa per la tutela dei bambini tra due associazioni. A siglato i rispettivi rappresentanti: Gloria Camurati, presidente deldeie Francesca Simonelli, socia fondatrice della Francesco(nella foto, il presidente Stefano Parmigiani). "Come amministrazione comunale – dichiara il sindaco Pierluigi Peracchini, presente all’incontro – sosteniamo convintamente questo genere di iniziative che riteniamo fondamentali per la crescita armoniosa dei più, che rientrano tra gli individui più vulnerabili della nostra società, garantendo le migliori condizioni possibili". Finalità del documento è promuovere azioni a favore dei bambini sia a livello educativo assistenziale, sia sanitario.