Piano City Napoli Uri Caine tra i 300 ospiti

Con oltre 300 pianisti e 100 eventi pubblici, Piano City Napoli festeggia dieci anni di attività a partire dal 17 ottobre. Piano City Napoli festeggia dieci anni di attività dal 17 al 20 ottobre con oltre 300 pianisti, 100 eventi pubblici, 20 location, 30 House Concert. Promossa e finanziata dal Comune di Napoli nell'ambito di

Piano City Napoli celebra dieci anni di musica dal 17 al 20 ottobre - La abbraccerà tutta la città, con eventi nelle basiliche di San Giacomo degli Spagnoli e manifestazione San Paolo Maggiore, il Museo Filangieri, Villa Pignatelli e fino al Nest di San Giovanni a Teduccio e il Teatro Area Nord di Piscinola Grande attenzione sarà rivolta ai giovani, con laboratori e ... (Ildenaro.it)

Preludio di Piano City Agrigento : Davide Boosta Dileo sarà il direttore artistico - Grande successo per il Preludio di Piano City Agrigento, che ha registrato l’entusiasta partecipazione degli agrigentini. . La serata, svoltasi ieri ai piedi della Cattedrale, ha visto piazza Don Minzoni animarsi con quasi cinquecento persone, giunte per ascoltare il concerto gratuito del ... (Agrigentonotizie.it)