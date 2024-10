Per i bimbi di Lagomaggio parte “Fuori classe”, tempo pieno creativo per conciliare vita e lavoro (Di martedì 8 ottobre 2024) Saranno 33 le bimbe e i bimbi “Fuori classe” della scuola primaria di Lagomaggio. Per loro tutto è pronto per avviare il progetto sperimentale che si aggiunge alle giornate già previste dall'offerta educativa, con altre di permanenza a scuola nel pomeriggio, comprensive di mensa scolastica e Riminitoday.it - Per i bimbi di Lagomaggio parte “Fuori classe”, tempo pieno creativo per conciliare vita e lavoro Leggi tutta la notizia su Riminitoday.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Saranno 33 le bimbe e i” della scuola primaria di. Per loro tutto è pronto per avviare il progetto sperimentale che si aggiunge alle giornate già previste dall'offerta educativa, con altre di permanenza a scuola nel pomeriggio, comprensive di mensa scolastica e

