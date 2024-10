Passione teatro. Si alza il sipario. Ecco il cartellone (Di martedì 8 ottobre 2024) EMPOLI Milena Vukotic, Anna Finocchiaro, Lodo Guenzi, Andrea Pennacchi. Questi sono solo alcuni attori e attrici di primissimo piano che saranno protagonisti della nuova stagione di prosa empolese. Sono ben 31 i titoli per 44 spettacoli che compongono il calendario teatrale 2024-‘25, dove oltre che interpreti di prestigio non mancheranno nuove produzioni per un’offerta sempre più ampia ed organica, pronta a parlare a pubblici diversi. Lanazione.it - Passione teatro. Si alza il sipario. Ecco il cartellone Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di martedì 8 ottobre 2024) EMPOLI Milena Vukotic, Anna Finocchiaro, Lodo Guenzi, Andrea Pennacchi. Questi sono solo alcuni attori e attrici di primissimo piano che saranno protagonisti della nuova stagione di prosa empolese. Sono ben 31 i titoli per 44 spettacoli che compongono il calendario teatrale 2024-‘25, dove oltre che interpreti di prestigio non mancheranno nuove produzioni per un’offerta sempre più ampia ed organica, pronta a parlare a pubblici diversi.

