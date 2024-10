Paride Acacia e il sapore multietnico di Messina (Di martedì 8 ottobre 2024) «La cucina tipica messinese è una cucina ancorata alle vecchie tradizioni, dove il pesce la fa da padrone. A partire dal pesce spada, che si mangia nella pasta, o semplicemente arrostito, per passare alle cozze, o al sugo fatto con il nero di seppia. Questa cucina non ha tempo, la trovi sempre, senza variazioni». Paride Acacia conosce bene la sua terra: attore, cantante, scrittore, ma prima di tutto messinese, ha fatto la storia del musical in Italia portando in scena, a partire dagli anni Novanta, capolavori come “Jesus Christ Superstar” o “Evita”, “La Febbre del Sabato Sera” o “My Fair Lady”. Ha girato tutta Italia nella sua trentennale collaborazione con Massimo Romeo Piparo, ma a Messina è la sua casa, e qui insegna all’Accademia Il Sistina. Linkiesta.it - Paride Acacia e il sapore multietnico di Messina Leggi tutta la notizia su Linkiesta.it (Di martedì 8 ottobre 2024) «La cucina tipica messinese è una cucina ancorata alle vecchie tradizioni, dove il pesce la fa da padrone. A partire dal pesce spada, che si mangia nella pasta, o semplicemente arrostito, per passare alle cozze, o al sugo fatto con il nero di seppia. Questa cucina non ha tempo, la trovi sempre, senza variazioni».conosce bene la sua terra: attore, cantante, scrittore, ma prima di tutto messinese, ha fatto la storia del musical in Italia portando in scena, a partire dagli anni Novanta, capolavori come “Jesus Christ Superstar” o “Evita”, “La Febbre del Sabato Sera” o “My Fair Lady”. Ha girato tutta Italia nella sua trentennale collaborazione con Massimo Romeo Piparo, ma aè la sua casa, e qui insegna all’Accademia Il Sistina.

