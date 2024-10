Pans Pandas, a Palazzo Chigi le malattie non sono più invisibili (Di martedì 8 ottobre 2024) "Nessuno è immune alla sofferenza" ha dichiarato la Presidente dell'Associazione Genitori Pans Pandas, Lalli Fabridi, sottolineando che è giunto il momento per le Istituzioni di riconoscere le sindromi Pans Pandas, malattie rare autoimmuni derivanti da virus, batteri e altri fattori L'articolo Pans Pandas, a Palazzo Chigi le malattie non sono più invisibili proviene da Il Difforme. Ildifforme.it - Pans Pandas, a Palazzo Chigi le malattie non sono più invisibili Leggi tutta la notizia su Ildifforme.it (Di martedì 8 ottobre 2024) "Nessuno è immune alla sofferenza" ha dichiarato la Presidente dell'Associazione Genitori, Lalli Fabridi, sottolineando che è giunto il momento per le Istituzioni di riconoscere le sindromirare autoimmuni derivanti da virus, batteri e altri fattori L'articolo, alenonpiùproviene da Il Difforme.

Giornate mondiali dislessia e sindrome di Pans Pandas : fontana del Calamo si illumina di blu - Si veste di verde la Fontana del Calamo domani, 9 ottobre, in occasione della Giornata mondiale della consapevolezza delle sindromi Pans Pandas cui aderisce anche quest'anno l'Amministrazione comunale di Ancona. Scoperta nel 1998 in USA, la sindrome viene curata con diagnosi prevalentemente... (Anconatoday.it)

Giornata Mondiale della consapevolezza Pans Pandas - il Comune si illumina di verde - Mercoledì 9 ottobre, in occasione della Giornata Mondiale della consapevolezza Pans Pandas, il Municipio si illuminerà di verde. PANS (Pediatric Acuteonset Neuropsychiatric Syndrome) e PANDAS (Pediatric Autoimmune Neuropsychiatric Disorder Associated with Streptococcus) sono sindromi che spesso... (Parmatoday.it)