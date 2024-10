Nord Corea, Kim Jong-un minaccia l’uso di armi nucleari contro i nemici: “Useremo tutta la nostra potenza” (Di martedì 8 ottobre 2024) Il leader NordCoreano Kim Jong Un ha ribadito ancora una volta la minaccia di usare armi nucleari contro la Corea del Sud e gli Stati Uniti. "tutta la potenza militare" del Paese "sarĂ usata senza esitazione se i nemici tentassero di usare la forza contro di noi". Fanpage.it - Nord Corea, Kim Jong-un minaccia l’uso di armi nucleari contro i nemici: “Useremo tutta la nostra potenza” Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Il leaderno KimUn ha ribadito ancora una volta ladi usareladel Sud e gli Stati Uniti. "la potenza militare" del Paese "sarĂ usata senza esitazione se itentassero di usare la forzadi noi".

