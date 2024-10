Nodo di Genova, nuovo stop ai treni: modifiche e cancellazioni (Di martedì 8 ottobre 2024) Proseguono gli interventi infrastrutturali di realizzazione del Progetto Unico Nodo di Genova e Terzo Valico. Per consentire le attività programmate da Rete Ferroviaria Italiana - Gruppo Fs - è prevista la sospensione della circolazione dei treni, sulla linea Genova-Savona-Ventimiglia fra Genovatoday.it - Nodo di Genova, nuovo stop ai treni: modifiche e cancellazioni Leggi tutta la notizia su Genovatoday.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Proseguono gli interventi infrastrutturali di realizzazione del Progetto Unicodie Terzo Valico. Per consentire le attività programmate da Rete Ferroviaria Italiana - Gruppo Fs - è prevista la sospensione della circolazione dei, sulla linea-Savona-Ventimiglia fra

"Non vogliono lasciare l'incarico". A bloccare il matrimonio Pd-Renzi c'è il nodo Genova - . Dello stesso avviso la sinistra a sinistra del Pd, a partire da Ferruccio Sansa e Linea Condivisa di Gianni Pastorino. E la segretaria dem, Elly Schlein, lo ribadisce indirettamente presentandosi al fianco dei lavoratori della Industria Italiana Autobus di Bologna, in agitazione dopo la lettera ... (Iltempo.it)

Crollo Ponte Morandi a Genova - cosa resta sei anni dopo la tragedia : 43 vittime - 58 imputati e il nodo manutenzione - La mia preghiera è per le persone che non ce l'hanno fatta, per chi è sopravvissuto, per tutte le persone coinvolte, per i soccorritori, per chi ha reagito e per chi soffre ancora di un dolore profondo per quanto accaduto". Quel tratto di ponte crollato, tra la pila 8 e la 10, per la prima volta ... (Quotidiano.net)