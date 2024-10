Nicole Kidman insieme all’autore di Big Little Lies per una nuova serie TV (Di martedì 8 ottobre 2024) Nicole Kidman insieme all’autore di Big Little Lies per una nuova serie TV Nicole Kidman si è riunita con l’autrice di Big Little Lies Liane Moriarty per un adattamento televisivo di Here One Moment. Oltre a Big Little Lies, la Kidman è stata protagonista e produttrice esecutiva dell’adattamento di Hulu del romanzo di Moriarty Nine Perfect Strangers e dell’imminente adattamento della serie australiana The Last Anniversary di Moriarty. La Kidman è stata anche coinvolta nello sviluppo della terza stagione di Big Little Lies, mentre la Moriarty sta scrivendo il suo libro sequel di Big Little Lies. Secondo Deadline, la Kidman e la sua casa di produzione, la Blossom Films, si sono uniti alla Moriarty per adattare Here One Moment, pubblicato nel settembre 2024. Leggi tutta la notizia su Cinefilos.it (Di martedì 8 ottobre 2024)di Bigper unaTVsi è riunita con l’autrice di BigLiane Moriarty per un adattamento televisivo di Here One Moment. Oltre a Big, laè stata protagonista e produttrice esecutiva dell’adattamento di Hulu del romanzo di Moriarty Nine Perfect Strangers e dell’imminente adattamento dellaaustraliana The Last Anniversary di Moriarty. Laè stata anche coinvolta nello sviluppo della terza stagione di Big, mentre la Moriarty sta scrivendo il suo libro sequel di Big. Secondo Deadline, lae la sua casa di produzione, la Blossom Films, si sono uniti alla Moriarty per adattare Here One Moment, pubblicato nel settembre 2024.

Nicole Kidman insieme all’autore di Big Little Lies per una nuova serie TV - Nicole Kidman si è riunita con l'autrice di Big Little Lies Liane Moriarty per un adattamento televisivo di Here One Moment. (cinefilos.it)

Nicole Kidman reunites with 'Big Little Lies' author for an all-new thriller - Liane Moriarty's novel 'Here One Moment' is being adapted into a TV series, merely weeks after its publication. The project has garnered significant attention due to Moriarty's successful track record ... (meaww.com)

Reese Witherspoon shares update on ‘Big Little Lies’ season 3 - Reese Witherspoon has some good news for fans waiting for Big Little Lies season 3.Almost a year after Nicole Kidman hinted that a third season of the series was in development, ... (thenews.com.pk)