Nasce il premio Andrea Camilleri nell’anno del centenario dello scrittore

(Di martedì 8 ottobre 2024) In vista deldella nascita di, che sarà celebrato nel 2025, è stato istituito il– Nuovi Narratori. Promosso dal Fondoe curato dalla scrittrice Arianna Mortelliti, nipote, ilintende valorizzare il talento letterario in diverse forme espressive, seguendo le orme del prolifico autore siciliano. L’iniziativa rende omaggio all’incredibile poliedricità di, che prima di raggiungere la fama mondiale grazie al celebre Commissario Montalbano, ha avuto una carriera eclettica come regista teatrale, sceneggiatore per la Rai, giornalista e poeta. Non tutti sanno cheiniziò a scrivere giovanissimo, a soli 14 anni, attraverso la poesia: opere per lo più inedite, che racchiudono in nuce molte delle tematiche estile che avrebbero poi caratterizzato la sua produzione letteraria.