Misiani, Giorgetti chiarisca su catasto, notizia dirompente "Il ministro ha citato l'aggiornamento dei valori catastali per gli immobili che hanno usufruito di tutti gli incentivi, e non solo del Superbonus. È una cosa che riguarda potenzialmente milioni di italiani che hanno usufruito anche dei bonus ordinari. Vorrei avere qualche elemento in più. È un'informazione dirompente rispetto a quello che questa maggioranza ha sempre sostenuto, rigettando qualunque aggiornamento dei valori catastali". Lo ha detto il senatore e responsabile Economia del Pd nel corso dell'audizione del ministro Giancarlo Giorgetti sul Psb alle commissioni Bilancio di Camera e Senato.

