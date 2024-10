Milano, controlli straordinari dei carabinieri: occhi puntati sugli scali ferroviari (Di martedì 8 ottobre 2024) Milano, 8 ottobre 2024 – controlli straordinari dei carabinieri dalla Centrale a Rogoredo. Da mercoledì 2 a sabato 5 ottobre, i militari del Comando provinciale di Milano, su input del Comando generale di Roma, hanno effettuato una serie di servizi esterni nelle aree che ruotano attorno agli scali ferroviari più frequentati della città. "Tutti i servizi si propongono di accrescere la percezione di sicurezza della comunità, privilegiando il contatto, l’ascolto e la vicinanza ai cittadini, agli incaricati di pubblico servizio ed a tutti gli esercenti - si legge in una nota di via Moscova -. Numerosi sono già stati gli apprezzamenti ricevuti dai cittadini durante l’esecuzione dei servizi". Ilgiorno.it - Milano, controlli straordinari dei carabinieri: occhi puntati sugli scali ferroviari Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di martedì 8 ottobre 2024), 8 ottobre 2024 –deidalla Centrale a Rogoredo. Da mercoledì 2 a sabato 5 ottobre, i militari del Comando provinciale di, su input del Comando generale di Roma, hanno effettuato una serie di servizi esterni nelle aree che ruotano attorno aglipiù frequentati della città. "Tutti i servizi si propongono di accrescere la percezione di sicurezza della comunità, privilegiando il contatto, l’ascolto e la vicinanza ai cittadini, agli incaricati di pubblico servizio ed a tutti gli esercenti - si legge in una nota di via Moscova -. Numerosi sono già stati gli apprezzamenti ricevuti dai cittadini durante l’esecuzione dei servizi".

