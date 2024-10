Manovra, Giorgetti: "Fondi per sanità e rinnovo contratti, difficile +1% Pil nel 2024, rendite catastali in aumento per ristrutturazioni con bonus" (Di martedì 8 ottobre 2024) Manovra fiscale 2025: il Ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti ha detto oggi in Commissione Bilancio di Camera e Senato, riunite per la discussione del Piano Strutturale di Bilancio (Psb), che ci saranno "Fondi per sanità e rinnovo contratti". Il titolare del Mef ha anche ammesso che, viste le Ilgiornaleditalia.it - Manovra, Giorgetti: "Fondi per sanità e rinnovo contratti, difficile +1% Pil nel 2024, rendite catastali in aumento per ristrutturazioni con bonus" Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it (Di martedì 8 ottobre 2024)fiscale 2025: il Ministro dell’Economia Giancarloha detto oggi in Commissione Bilancio di Camera e Senato, riunite per la discussione del Piano Strutturale di Bilancio (Psb), che ci saranno "per". Il titolare del Mef ha anche ammesso che, viste le

La spesa sanitaria crescerà a un tasso superiore a quello fissato per l'aggregato obiettivo della spesa netta". "La manovra stanzierà anche risorse per il rinnovo dei contratti pubblici relativo al periodo 2025-2027, per tenere conto dell'andamento dell'inflazione. Roma, 8 ottobre 2024