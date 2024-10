Mandato d’arresto russo per i giornalisti Rai, Tajani: “È persecuzione della stampa libera”. Il Pd annuncia un’interrogazione in Ue (Di martedì 8 ottobre 2024) “Il Mandato d’arresto russo contro due giornalisti del TG1 Rai è un’ulteriore forma di persecuzione nei confronti della libertà di stampa. Il Governo italiano sarà sempre schierato a difesa del diritto a una informazione indipendente”, ha scritto su X il ministro degli Esteri italiano. Antonio Tajani reagiva al provvedimento emesso da un tribunale della regione di Kursk, che lunedì ha chiesto all’Italia l’estradizione di dell’inviata di Rai1 Stefania Battistini e dell’operatore Simone Traini come esito dell’indagine aperta contro una serie di giornalisti internazionali che hanno realizzato reportage dalla regione di Kursk al seguito delle forze ucraine. Ilfattoquotidiano.it - Mandato d’arresto russo per i giornalisti Rai, Tajani: “È persecuzione della stampa libera”. Il Pd annuncia un’interrogazione in Ue Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di martedì 8 ottobre 2024) “Ilcontro duedel TG1 Rai è un’ulteriore forma dinei confrontilibertà di. Il Governo italiano sarà sempre schierato a difesa del diritto a una informazione indipendente”, ha scritto su X il ministro degli Esteri italiano. Antonioreagiva al provvedimento emesso da un tribunaleregione di Kursk, che lunedì ha chiesto all’Italia l’estradizione di dell’inviata di Rai1 Stefania Battistini e dell’operatore Simone Traini come esito dell’indagine aperta contro una serie diinternazionali che hanno realizzato reportage dalla regione di Kursk al seguito delle forze ucraine.

