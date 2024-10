Maltempo in tutta Italia, allerta rossa in Liguria e Lombardia e arancione in 7 regioni (Di martedì 8 ottobre 2024) Sarà una giornata di Maltempo in tutta Italia, quella dell’8 ottobre, a causa di una perturbazione di originale atlantica che porta forti piogge e temporali su tutte le regioni del Centro-Nord. A seguito delle previsioni meteo, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse. Il rischio è quello di criticità idrogeologiche e idrauliche.Leggi anche: Mosca emette mandato di arresto per i giornalisti Rai Battistini e Traini Temporali su Liguria e alta Toscana sono stati registrati già nella notte e al mattino, così come in Piemonte orientale, Lombardia, Emilia-Romagna e successivamente nelle Province Autonome di Trento e Bolzano, Veneto, Friuli Venezia Giulia e resto della Toscana. Thesocialpost.it - Maltempo in tutta Italia, allerta rossa in Liguria e Lombardia e arancione in 7 regioni Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Sarà una giornata diin, quella dell’8 ottobre, a causa di una perturbazione di originale atlantica che porta forti piogge e temporali su tutte ledel Centro-Nord. A seguito delle previsioni meteo, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con lecoinvolte ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse. Il rischio è quello di criticità idrogeologiche e idrauliche.Leggi anche: Mosca emette mandato di arresto per i giornalisti Rai Battistini e Traini Temporali sue alta Toscana sono stati registrati già nella notte e al mattino, così come in Piemonte orientale,, Emilia-Romagna e successivamente nelle Province Autonome di Trento e Bolzano, Veneto, Friuli Venezia Giulia e resto della Toscana.

