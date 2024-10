Luigi Di Maio non sa se tornerà a fare politica: “Per ora mi sto disintossicando” (Di martedì 8 ottobre 2024) L'ex leader dl M5s dice di aver chiuso con la politica, almeno per il momento. "È qualcosa che crea dipendenza e io spero di starmi disintossicando", spiega. Allo stesso tempo non esclude il ritorno: "Come tutte le ricadute, tutto è possibile". Fanpage.it - Luigi Di Maio non sa se tornerà a fare politica: “Per ora mi sto disintossicando” Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di martedì 8 ottobre 2024) L'ex leader dl M5s dice di aver chiuso con la, almeno per il momento. "È qualcosa che crea dipendenza e io spero di starmi disintossicando", spiega. Allo stesso tempo non esclude il ritorno: "Come tutte le ricadute, tutto è possibile".

La politica pisana perde un gigante : è scomparso Luigi Bulleri - Tutta la politica pisana si unisce nel cordoglio per la scomparsa di Luigi Bulleri, uno dei massimi esponenti della storia cittadina dagli anni '70 in poi. Nato a Pomarance il 10 maggio 1934, si è spento mercoledì 18 settembre. Bulleri è stato un autorevole esponente del Partito Comunista... (Pisatoday.it)

Pier Luigi Bersani alla Festa del Fatto : “Campo largo? Non la misuri a ettari la politica - poi si finisce sul metro quadro. Le forze ci sono - vanno trovate” - Attorno ai referendum c’è tanta gente diversa, non si può fare lo stesso su fisco e sanità? Ma è possibile che quando parliamo di veti ci viene sempre in mente Renzi? Abbiamo un mondo vasto, non possiamo perderci in un bicchiere d’acqua. Come si fa? Si parte da quelli che sono all’opposizione si ... (Ilfattoquotidiano.it)

Luigi Pagano - ex direttore del carcere di San Vittore per 15 anni : “Le prigioni scoppiano - sono una polveriera. La politica è assente” - Per prevenire i suicidi bisognerebbe investire sull’assistenza psicologica? Servirebbero più psicologi ma, senza un cambiamento delle condizioni, rischia di non servire a niente, perché tra i detenuti viene meno la speranza. Il problema è che le carceri ospitano già persone che potrebbero ... (Ilgiorno.it)