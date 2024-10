Livorno, sorpreso a rubare da un'auto in sosta: 30enne fermato e denunciato (Di martedì 8 ottobre 2024) Un 30enne di origine straniera è stato denunciato per furto aggravato. Nei giorni scorsi al 112 era arrivata la segnalazione di una persona che tra via Verdi e via Michon stava armeggiando vicino a un'auto parcheggiata. Giunti sul posto i carabinieri hanno notato l'uomo mentre si allontanava Livornotoday.it - Livorno, sorpreso a rubare da un'auto in sosta: 30enne fermato e denunciato Leggi tutta la notizia su Livornotoday.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Undi origine straniera è statoper furto aggravato. Nei giorni scorsi al 112 era arrivata la segnalazione di una persona che tra via Verdi e via Michon stava armeggiando vicino a un'parcheggiata. Giunti sul posto i carabinieri hanno notato l'uomo mentre si allontanava

Guida ubriaco e drogato e investe un anziano - poi scappa : 30enne rintracciato e denunciato nel Casertano - L'incidente nella mattinata di ieri a Castel Volturno: il 30enne, dopo aver investito un pedone di 79 anni, è scappato. Rintracciato dai carabinieri, è stato trovato sotto l'effetto di alcol e droga.Continua a leggere . (Fanpage.it)