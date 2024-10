Lanazione.it - "L’ho uccisa io con il bastone". La lite, il colpo, la ’fuga’ a Prato

(Di martedì 8 ottobre 2024) "Sì,io". È notte fonda nella caserma dei carabinieri di Foiano. Dentro c’è un uomo: lo hanno convocato per capire cosa è successo in quel casolare. Dopo il delitto ha preso un treno, viaggio andata e ritorno a, per cercare lavoro, spiega agli investigatori ma nel suo racconto c’è più di un elemento che non torna. Irfan Muhaned Rana abita lì, in una dependance nella tenuta dove Letizia Girolami e il marito Peter, di origine canadese, si sono trasferiti una trentina di anni fa, dopo un’esperienza in Africa. Un casolare circondato da boschetti e una fitta vegetazione, nascosto alla vista dalla stradina bianca che costeggia la zona, tra Foiano e Pozzo della Chiana. È qui che sabato notte i carabinieri trovano il corpo della donna, 72 anni, riverso a terra, una ferita profonda alla testa.