La Premier è convinta di aver vinto in tribunale con il City ma il club: “Il loro riassunto fuorviante e inesatto” (Di martedì 8 ottobre 2024) Il Manchester City ha accusato la Premier League di “ingannare” i club con la sua interpretazione del verdetto sulla controversia legale relativa alle norme che disciplinano gli accordi commerciali tra club e società collegate. Lo scrive il Times che riporta di una escalation tra i dirigenti della Premier e i dirigenti del club. Il resconto della Premier League è fuorviante e inesatto Dopo la soddisfazione del City, “la Premier League ha rilasciato una contro-dichiarazione in cui ha insistito sul passaggio di accogliere con favore le conclusioni del tribunale indipendente che aveva respinto la maggior parte delle contestazioni legali del City“. In altri termini, entrambe le parti si sono prese il merito della vittoria della controversia legale e nessuno ha perso. Ovviamente c’è di più. Ilnapolista.it - La Premier è convinta di aver vinto in tribunale con il City ma il club: “Il loro riassunto fuorviante e inesatto” Leggi tutta la notizia su Ilnapolista.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Il Manchesterha accusato laLeague di “ingannare” icon la sua interpretazione del verdetto sulla controversia legale relativa alle norme che disciplinano gli accordi commerciali trae società collegate. Lo scrive il Times che riporta di una escalation tra i dirigenti dellae i dirigenti del. Il resconto dellaLeague èDopo la soddisfazione del, “laLeague ha rilasciato una contro-dichiarazione in cui ha insistito sul passaggio di accogliere con favore le conclusioni delindipendente che aveva respinto la maggior parte delle contestazioni legali del“. In altri termini, entrambe le parti si sono prese il merito della vittoria della controversia legale e nessuno ha perso. Ovviamente c’è di più.

