L'Italia assumerà la leadership della sicurezza sottomarina nella regione del Mar Adriatico e Mar Ionio? Il recente summiti dell'Iniziativa Adriatico-Ionica (Adrion) forum di coordinamento intergovernativo che unisce Italia, Albania, Croazia, Grecia, Montenegro e Slovenia, ha aperto la strada a questa prospettiva. Nel quadro del "Trans-Regional Seapower Symposium" di Venezia, uno dei più importanti forum di La Marina italiana si proietta tra Ionio e Adriatico in nome della sicurezza subacquea InsideOver.

