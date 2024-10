Giornalettismo.com - La guerra ibrida oltre il confine: il tribunale russo che richiede l’arresto di Stefania Battistini e Simone Traini

Leggi tutta la notizia su Giornalettismo.com

(Di martedì 8 ottobre 2024) La decisione è stata presa nelle ultime ore daldistrettuale Leninsky di Kursk. È stato emesso un mandato d’arresto per i giornalisti Rai, in conseguenza del loro ingresso a Kursk (Russia) per girare un reportage durante l’azione di controffensiva dell’esercito ucraino. I giornalisti della Rai erano entrati in territorio, seguendo proprio l’esercito ucraino. Questo aspetto aveva fatto infuriare le autorità di Mosca, creando un pericoloso incidente diplomatico: i due giornalisti erano stati dapprima definiti “persone non gradite”, passaggio intermedio prima che ildistrettuale accogliesse le richieste dell’ufficio regionale del servizio di frontiera