Kamala Harris spiazza di nuovo i dem: “Ho una Glock, ci sparo al poligono” (video) (Di martedì 8 ottobre 2024) Kamala Harris come Calamity Jane, la celeberrima pistolera del Far West: la vicepresidente americana è tornata a cavalcare il tema delle armi, citando addirittura la sua Glock. Una chiave ammiccante nei confronti degli elettori più conservatori, ma che spiazzano ulteriormente la base più a sinistra. Harris è infatti tornata sulla questione della pistola e della sua passione per le armi in occasione dell’intervisa alla trasmissione giornalistica “60 Minutes” condotta sulla Cbs da Bill Whitaker. Il giornalista ha chiesto alla vice di Biden e attuale candidato dem alla Casa Bianca del suo approccio con le armi. Nell’intervista al programma “60 Minutes” della Cbs, Kamala Harris ha riferito non solo di possedere una pistola Glock ma di averla usata: “Ho una Glock, e ce l’ho da un bel po’ di tempo”, ha detto al suo intervistatore. Secoloditalia.it - Kamala Harris spiazza di nuovo i dem: “Ho una Glock, ci sparo al poligono” (video) Leggi tutta la notizia su Secoloditalia.it (Di martedì 8 ottobre 2024)come Calamity Jane, la celeberrima pistolera del Far West: la vicepresidente americana è tornata a cavalcare il tema delle armi, citando addirittura la sua. Una chiave ammiccante nei confronti degli elettori più conservatori, ma cheno ulteriormente la base più a sinistra.è infatti tornata sulla questione della pistola e della sua passione per le armi in occasione dell’intervisa alla trasmissione giornalistica “60 Minutes” condotta sulla Cbs da Bill Whitaker. Il giornalista ha chiesto alla vice di Biden e attuale candidato dem alla Casa Bianca del suo approccio con le armi. Nell’intervista al programma “60 Minutes” della Cbs,ha riferito non solo di possedere una pistolama di averla usata: “Ho una, e ce l’ho da un bel po’ di tempo”, ha detto al suo intervistatore.

