Juventus, Bremer: "Primissimo passo verso il rientro". Quando può tornare in campo (Di martedì 8 ottobre 2024) Gleison Bremer si è sottoposto in mattinata all`intervento, perfettamente riuscito, al ginocchio dopo la rottura del crociato in Champions Leggi tutta la notizia su Calciomercato.com (Di martedì 8 ottobre 2024) Gleisonsi è sottoposto in mattinata all`intervento, perfettamente riuscito, al ginocchio dopo la rottura del crociato in Champions

Juventus - operazione riuscita per Bremer : "Grazie a tutti per i messaggi e l’affetto ricevuto in questi giorni" - Operazione perfettamente riuscita per Gleison Bremer. Il calciatore brasiliano, perno della retroguardia della Juventus, è stato operato questa mattina, martedì 8 ottobre 2024, per la ricostruzione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Bremer si era infortunato nei... (Torinotoday.it)

Juventus - Bremer intervento riuscito ma fuori almeno sette mesi - Il difensore della Juventus si è sottoposto nella mattinata di oggi, martedì 8 ottobre, all’intervento chirurgico di ricostruzione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro, a seguito dell’infortunio riportato contro il Lipsia mercoledì scorso in Champions League. . Per il difensore ... (Ildenaro.it)

Juventus - per Bremer intervento riuscito : ha scelto il chirurgo che operò Ibrahimovic - A partire da oggi il difensore brasiliano della Juventus, Gleison Bremer, potrà iniziare a guardare avanti e a mettere come obiettivo davanti... (Calciomercato.com)