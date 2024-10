Israele-Iran, nella risposta di Tel Aviv esclusi obiettivi nucleari (Di martedì 8 ottobre 2024) nella propria risposta all’Iran Israele non dovrebbe colpire i siti nucleari del governo di Taheran, ma concentrarsi esclusivamente su obiettivi militari e di intelligence della Repubblica islamica. È quanto riferito al New York Times da diversi funzionari di Tel Aviv che non hanno mancato di manifestare dubbi sulle reali capacità israeliane di infliggere danni pesanti Israele-Iran, nella risposta di Tel Aviv esclusi obiettivi nucleari L'Identità. Lidentita.it - Israele-Iran, nella risposta di Tel Aviv esclusi obiettivi nucleari Leggi tutta la notizia su Lidentita.it (Di martedì 8 ottobre 2024)propriaall’non dovrebbe colpire i sitidel governo di Taheran, ma concentrarsivamente sumilitari e di intelligence della Repubblica islamica. È quanto riferito al New York Times da diversi funzionari di Telche non hanno mancato di manifestare dubbi sulle reali capacità israeliane di infliggere danni pesantidi TelL'Identità.

F-35 sui terminal petroliferi o attacchi cyber agli impianti nucleari. gli scenari della risposta di Israele all’Iran - Dopo l'attacco missilistico iraniano, come reagirà Israele? Cerchiamo di fare una breve analisi delle opzioni di attacco di Tel Aviv. The post F-35 sui terminal petroliferi o attacchi cyber agli impianti nucleari. gli scenari della risposta di Israele all’Iran appeared first on InsideOver. . (It.insideover.com)

A un anno dal massacro del 7 ottobre - i parenti degli ostaggi israeliani chiedono una sola cosa : il ritorno dei loro cari a casa - rapiti da Hamas durante l'attacco e da 12 mesi ancora nelle mani dei terroristi nonostante la durissima risposta di Israele che dal giorno dopo ha cominciato a bombardare Gaza - Tel Aviv, 7 ott. Devono tornare vivi, non morti”. Per questo alcuni di loro hanno scelto di ricordare l’anniversario manifestando davanti a casa del primo ministro Netanyahu a cui chiedono di trovare un accordo per un cessate il fuoco e far rientrare sani e salvi gli ostaggi dopo un anno. ... (Iodonna.it)

Israele - il 7 ottobre e la guerra : La risposta di Tel Aviv e Gaza rasa al suolo - il Libano e il prossimo fronte iraniano - VIDEO - Israele, il 7 ottobre e la guerra: ad un anno dall’attacco di Hamas al kibbutz di Re'im e ai valichi di frontiera a Kerem Shalom e Erez, ripercorriamo le tappe del conflitto e la risposta di Tel Aviv, con Gaza ormai rasa al suolo, passando per gli attacchi nel sud del Libano e arrivando al nuovo ... (Ilgiornaleditalia.it)