Inter-news.it - Inzaghi e le notizie dall’infermeria Inter: il punto per Roma – TS

Leggi tutta la notizia su Inter-news.it

(Di martedì 8 ottobre 2024) Ieri Simoneè stato premiato acon il premio “Manlio Scopigno, diventando il miglior allenatore della Serie A 2023-24. Edell’arrivano buoni segnali. IL– Simoneieri ha approfittato del giorno libero per andare aa ricevere il premio “Manlio Scopigno“. Il tecnico dell’è stato premiato come miglior allenatore della passata stagione di Serie A e oltre a commentare questo onorevole riconoscimento, si è poi fermato davanti ai cronisti per parlare un po’ del rendimento della sua, nonché degli obiettivi da qui ai prossimi mesi. Ora c’è la sosta per le nazionali, con ben tredici giocatori nerazzurri che hanno lasciato Appiano Gentile. Non però i due infortunati Tajon Buchanan e Nicolò Barella. I due scalpitano per rientrare a