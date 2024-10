Idf, Hezbollah ha lanciato 100 razzi su Haifa in mezzora (Di martedì 8 ottobre 2024) L'Idf ha reso noto che oltre 100 razzi sono stati lanciati da Hezbollah sulla città di Haifa e nell'area nell'arco di mezzora. Una donna è rimasta ferita dalle schegge e diverse abitazioni sono state danneggiate. Quotidiano.net - Idf, Hezbollah ha lanciato 100 razzi su Haifa in mezzora Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di martedì 8 ottobre 2024) L'Idf ha reso noto che oltre 100sono stati lanciati dasulla città die nell'area nell'arco di. Una donna è rimasta ferita dalle schegge e diverse abitazioni sono state danneggiate.

