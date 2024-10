Tutto.tv - Helena Prestes conferma di avere un uomo fuori dal GF: sul web è il caos

(Di martedì 8 ottobre 2024) In questo periodo sono trapelate svariate indiscrezioni in merito aded al fatto che la ragazza pare avesse un fidanzato al didel Grande Fratello. Are tali indiscrezioni è stato anche Alberto De Pisis durante la puntata di ieri di Pomeriggio 5. Come se non bastasse, poi, a gettare benzina sul fuoco ci ha pensato la stessa, che nella notte ha fatto delle confessioni inaspettate. La confessione inattesa dinella notte al GF Il flirt che sembrava stesse nascendo trae Lorenzo Spolverato si è spento. Tra i due, purtroppo, c’è una forte incompatibilità caratteriale che sembra non lasciare spazio a nessun tentativi di riavvicinamento.