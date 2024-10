Giuliano Amato e Donatella Stasio, incontro con gli studenti al Dipartimento di Giurisprudenza dell’università Vanvitelli (Di martedì 8 ottobre 2024) Domani, alle 10.45, il Dipartimento di Giurisprudenza dell’università della Campania Luigi Vanvitelli ospiterà un incontro di studio per la presentazione del volume “Storie di diritti e di democrazia. La Corte costituzionale nella società”, Feltrinelli, 2023. Scritto a quattro mani dal prof. Giuliano Amato (Presidente emerito della Corte costituzionale) e dalla dott.ssa Donatella Stasio (Editorialista de “La Stampa”), il libro racconta l’intenso viaggio negli anni dell’apertura della Corte costituzionale alla società civile, per diffondere la cultura costituzionale tra i giovani, nelle scuole, nelle carceri, nelle piazze. Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Domani, alle 10.45, ildidella Campania Luigiospiterà undi studio per la presentazione del volume “Storie di diritti e di democrazia. La Corte costituzionale nella società”, Feltrinelli, 2023. Scritto a quattro mani dal prof.(Presidente emerito della Corte costituzionale) e dalla dott.ssa(Editorialista de “La Stampa”), il libro racconta l’intenso viaggio negli anni dell’apertura della Corte costituzionale alla società civile, per diffondere la cultura costituzionale tra i giovani, nelle scuole, nelle carceri, nelle piazze.

Schifani ai dirigenti: "Si faccia presto coi riaccertamenti, i ritardi pesano sul rinnovo del contratto dei regionali" - Così il governatore al termine di una riunione con i sindacati a Palazzo d’Orleans. "Continueremo a vigilare sugli uffici affinché rispettino i tempi concordati per poter predisporre il rendiconto gen ... (palermotoday.it)

La ricerca scientifica protagonista per una Notte: ecco gli appuntamenti dell’Università Vanvitelli - Oltre 350 eventi fra science shows, talk interattivi, exhibition e live performance per divulgare temi di grande attualità scientifica. Venerdì 27 settembre 2024 si celebra la Notte Europea delle Rice ... (rainews.it)

Assemblea generale ONU Cassis presenta la Svizzera come mediatrice all'Assemblea generale dell'ONU - Il consigliere federale Ignazio Cassis presenta la Svizzera come mediatrice alla 79esima Assemblea generale dell'ONU. Il conflitto in Ucraina, la situazione in Medio Oriente e la guerra civile in Suda ... (bluewin.ch)