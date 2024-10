Iltempo.it - Garbatella in Festa: Musica, Arte e Yoga per il Settimo Anniversario di Biffi

Leggi tutta la notizia su Iltempo.it

(Di martedì 8 ottobre 2024) Lo scorso weekend,ha festeggiato ildi, un locale che è diventato il cuore pulsante della vita culturale e sociale del quartiere. Situato in una delle zone più autentiche e storiche di Roma,ha saputo trasformarsi, nel corso degli anni, in uno spazio di aggregazione per artisti, musicisti e residenti. Grazie alla sua atmosfera accogliente e alla varietà di eventi proposti, il locale è diventato un simbolo di creatività e socialità, portando avanti una filosofia di apertura e condivisione che riflette perfettamente lo spirito di, con le sue radici popolari e la sua vivace scena culturale. Per celebrare questo traguardo,ha organizzato un weekend ricco di eventi artistici,li e di benessere, sotto la direzione di Alessandro Giustini, conosciuto come Lunatik, Andrea Ciarli e i fratelli Giglietti.