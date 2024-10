Finanzieri si mobilitano per la donazione di sangue a Grosseto, Follonica e Orbetello (Di martedì 8 ottobre 2024) Grosseto, 8 ottobre 2024 - Hanno scelto la giornata del 4 ottobre per dare il loro contributo alla raccolta di sangue. Trenta militari del Comando provinciale della Guardia di Finanza di Grosseto hanno preso appuntamento con i centri trasfusionali di Grosseto, Follonica e Orbetello per dare il loro contributo al centro regionale del sangue. Lo scorso venerdì 4 ottobre si sono presentati agli ambulatori della provincia per effettuare la donazione e sono stati accolti dal personale diretto dalla dottoressa Silvia Ceretelli. Lanazione.it - Finanzieri si mobilitano per la donazione di sangue a Grosseto, Follonica e Orbetello Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di martedì 8 ottobre 2024), 8 ottobre 2024 - Hanno scelto la giornata del 4 ottobre per dare il loro contributo alla raccolta di. Trenta militari del Comando provinciale della Guardia di Finanza dihanno preso appuntamento con i centri trasfusionali diper dare il loro contributo al centro regionale del. Lo scorso venerdì 4 ottobre si sono presentati agli ambulatori della provincia per effettuare lae sono stati accolti dal personale diretto dalla dottoressa Silvia Ceretelli.

