“Non fumate il vape - questa roba ha ucciso il mio Diego” : la denuncia di Lia Paiva - moglie di Serginho - dopo la morte del figlio - “Vi voglio dire che il vape uccide“. “Quindi quando vi diciamo ‘non fumate vape, questo uccide’ è perché questo uccide”, aggiunge ancora la donna, sottolineando che il batterio è stato la prima causa del decesso, ma il vape ha contribuito in modo determinante alla morto del figlio. Credevamo fosse ... (Ilfattoquotidiano.it)