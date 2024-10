Estorsione e atti persecutori, deve scontare 4 anni: i carabinieri rintracciano e arrestano un 37enne (Di martedì 8 ottobre 2024) deve scontare la condanna a quattro anni, cinque mesi e 10 giorni per reati contro la persona, commessi tra il 2020 e il 2021. I carabinieri della stazione di Latina hanno dato esecuzione alla revoca di un decreto di sospensione di un'ordine di carcerazione e di ripristino dell'ordine stesso Latinatoday.it - Estorsione e atti persecutori, deve scontare 4 anni: i carabinieri rintracciano e arrestano un 37enne Leggi tutta la notizia su Latinatoday.it (Di martedì 8 ottobre 2024)la condanna a quattro, cinque mesi e 10 giorni per reati contro la persona, commessi tra il 2020 e il 2021. Idella stazione di Latina hanno dato esecuzione alla revoca di un decreto di sospensione di un'ordine di carcerazione e di ripristino dell'ordine stesso

Ricercato arrestato a Milano Marittima : deve scontare 18 mesi di carcere - Ad emettere il provvedimento - per un cumulo di pene quantificato in 18 mesi di carcere (oltre ad una multa di 300 euro riferibile a condanne per reati di ricettazione, indebito utilizzo di carte di credito e danneggiamento) - era stata la Procura Generale presso la Corte D’Appello di Lecce.   ... (Ilrestodelcarlino.it)

Latina / Estorsione e atti persecutori - 37enne deve scontare la pena in carcere - . LATINA – I Carabinieri della Stazione di Latina, nella mattinata di ieri, dava esecuzione della revoca del decreto di sospensione di ordine di esecuzione per la carcerazione e rispristino dell’ordine medesimo emesso dal Tribunale Ordinario di Latina a carico di un uomo di origini albanese di 37 ... (Temporeale.info)

Deve scontare 9 anni di reclusione : arrestato dai carabinieri - Alcuni giorni fa i Carabinieri della Stazione di Parma Centro, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica di Rovereto, hanno tratto in arresto un 75enne italiano residente a Parma. L’uomo, riconosciuto colpevole dalla giustizia. (Parmatoday.it)