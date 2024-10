Esplode batteria del cellulare in carica sul divano, casa va a fuoco: morti padre, madre e 2 figli in Spagna (Di martedì 8 ottobre 2024) Il dramma è avvenuto domenica mattina a Guillena, piccolo comune dell'Andalusia. Le vittime avevano 48, 52, 21 e 16 anni, come confermato dalla Guardia Civil. Fanpage.it - Esplode batteria del cellulare in carica sul divano, casa va a fuoco: morti padre, madre e 2 figli in Spagna Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Il dramma è avvenuto domenica mattina a Guillena, piccolo comune dell'Andalusia. Le vittime avevano 48, 52, 21 e 16 anni, come confermato dalla Guardia Civil.

