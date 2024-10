Elon Musk: “Inutile uccidere Kamala Harris, è un pupazzo” (Di martedì 8 ottobre 2024) Il boss di X, schierato con Trump, concede il bis dopo il controverso tweet "Sarebbe Inutile uccidere Kamala Harris". Firmato, Elon Musk. Il boss di X, schierato apertamente dalla parte di Donald Trump in vista delle elezioni del 5 novembre, si esprime così nei confronti della vicepresidente, candidata democratica per la Casa Bianca. Nelle scorse Sbircialanotizia.it - Elon Musk: “Inutile uccidere Kamala Harris, è un pupazzo” Leggi tutta la notizia su Sbircialanotizia.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Il boss di X, schierato con Trump, concede il bis dopo il controverso tweet "Sarebbe". Firmato,. Il boss di X, schierato apertamente dalla parte di Donald Trump in vista delle elezioni del 5 novembre, si esprime così nei confronti della vicepresidente, candidata democratica per la Casa Bianca. Nelle scorse

Elon Musk a spada tratta per Trump : “Se perde sono f*****o. Dietro a Kamala i clienti di Epstein” - A smuovere il miliardario nel supporto a Trump sarebbe la sua paura che una vittoria di Kamala Harris comporti la fine della democrazia negli Stati Uniti, un concetto già condiviso durante il comizio della scorsa settimana a Butler, in Pennsylvania. Nell’intervista, Musk non le ha mandante a dire ... (Quotidiano.net)

