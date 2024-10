El Shaarawy, infortunio prima di Roma-Inter: le chance di vederlo in campo (Di martedì 8 ottobre 2024) Durante l’ultima gara giallorossa sono emersi problemi fisici per Stefan El Shaarawy. Arrivano novità sull’infortunio dell’attaccante, a rischio per Roma-Inter. infortunio – Dopo la sosta per le Nazionali sarà il momento di Roma-Inter, in programma all’Olimpico domenica 20 ottobre alle ore 20.45. Proprio in vista del match dell’ottava giornata di Serie A, arrivano informazioni Interessanti su uno dei giallorossi. Si tratta di Stefan El Shaarawy, che nel primo tempo di Monza-Roma ha accusato un problema fisico al polpaccio tanto da essere costretto a lasciare il terreno di gioco. L’attaccante italiano si è sottoposto agli esami strumentali, dai quali è possibile ipotizzare le chance di vederlo in campo proprio in Roma-Inter. Inter-news.it - El Shaarawy, infortunio prima di Roma-Inter: le chance di vederlo in campo Leggi tutta la notizia su Inter-news.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Durante l’ultima gara giallorossa sono emersi problemi fisici per Stefan El. Arrivano novità sull’dell’attaccante, a rischio per– Dopo la sosta per le Nazionali sarà il momento di, in programma all’Olimpico domenica 20 ottobre alle ore 20.45. Proprio in vista del match dell’ottava giornata di Serie A, arrivano informazioniessanti su uno dei giallorossi. Si tratta di Stefan El, che nel primo tempo di Monza-ha accusato un problema fisico al polpaccio tanto da essere costretto a lasciare il terreno di gioco. L’attaccante italiano si è sottoposto agli esami strumentali, dai quali è possibile ipotizzare lediinproprio in

