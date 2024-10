Ilrestodelcarlino.it - E’ un’Ancona che piace, cresce e segna. Difesa bunker e ora si sblocca l’attacco

(Di martedì 8 ottobre 2024) Il ritrovato successo dell’Ancona va al di là dei tre punti, che comunque fanno benissimo all’autostima dopo due immeritati ko. Sono unle di crescita della squadra che, come dice Gadda, può anche aver giocato meno bene delle due gare precedenti, ma che stavolta è riuscita a ritrovare la via del gol e, soprattutto are ben quattro reti, più di quante ne aveva complessivamente realizzate nelle quattro prove precedenti. E’ritrovata in fase offensiva e confermata sotto il profilo del gioco, dunque, stavolta indubbiamente aiutata dagli episodi: prima l’autogol di Ippoliti che ha aperto la strada verso il successo e, in apertura di ripresa, la deviazione di Martey che di fatto ha spento o quasi le residue speranze di rimonta del Sora.