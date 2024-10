Serieanews.com - Douglas Luiz, è già finita: arriva una clamorosa decisione in casa Juve

(Di martedì 8 ottobre 2024)non sta trovando inquel feeling che tutti si aspettavano: l’esperienza del brasiliano per ora è super negativato in estate dall’Aston Villa per una cifra davvero cospicua, in molti potevano immaginare che diventasse da subito un trascinatore del centrocampo di Thiago Motta, ma le prestazioni sono sotto gli occhi di tutti.è già fuori (SerieAnews – ANSA)La scorsa estate per assicurarsi le prestazioni sportive dilantus ha sborsato come da comunicato ufficiale la cifra di 50 milioni di euro, più 1,5 di bonus, pagabili in quattro esercizi. In realtà per abbassare il costo del brasiliano sono stati versati 28 milioni di parte cash a cui sono stati aggiunti i cartellini di Samuel Iling-Junior e Enzo Alan Tomas Barrenechea.