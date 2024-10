Donna picchiata e carbonizzata, figlio a processo: previsti 56 testimoni (Di martedì 8 ottobre 2024) BRINDISI – L’imputato era collegato in videoconferenza, dal carcere di Lecce. Stamattina (martedì 8 ottobre) è iniziato il processo a carico di Alberto Villani, il 48enne di San Michele Salentino accusato di aver picchiato e aver dato fuoco alla madre, la 71enne Cosima D’Amato, mentre era ancora Brindisireport.it - Donna picchiata e carbonizzata, figlio a processo: previsti 56 testimoni Leggi tutta la notizia su Brindisireport.it (Di martedì 8 ottobre 2024) BRINDISI – L’imputato era collegato in videoconferenza, dal carcere di Lecce. Stamattina (martedì 8 ottobre) è iniziato ila carico di Alberto Villani, il 48enne di San Michele Salentino accusato di aver picchiato e aver dato fuoco alla madre, la 71enne Cosima D’Amato, mentre era ancora

Open Arms - Fugatti a Pontida : "Salvini a processo per aver fatto gli interessi del Paese" - Courtesy: Youtube Salvini Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev. Oggi celebriamo sì l'autonomia differenziata, ma è anche il momento per dimostrare la nostrea solidarietà a Matteo Salvini che oggi è accusato e rischia una condanna e la galera per aver fatto gli interessi dei nostri territori ... (Iltempo.it)

«Trump ha usato l’inganno per prendere di mira ogni fase del processo elettorale dopo aver perso nel 2020» - E infine per il procuratore Smith «quando tutti i tentativi dell’ex presidente di aggrapparsi al potere erano falliti», egli «diresse una folla inferocita di sostenitori al Campidoglio degli Stati Uniti per ostacolare la certificazione del Congresso». Lo scrive nero su bianco il procuratore ... (Open.online)

«Trump ha usato l’inganno per prendere di mira ogni fase del processo elettorale dopo aver perso nel 2020» - Lo scrive nero su bianco il procuratore speciale Jack Smith nell’ambito della battaglia legale nella quale l’ex presidente è accusato di aver cercato di sovvertire il risultato delle elezioni del 2020. Non solo, Smith ha anche accusato Trump di sapere che «le sue accuse di frode erano false perché ... (Open.online)