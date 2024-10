Terzotemponapoli.com - Disastro Feliciani in Napoli-Como: l’analisi di Iannanto

(Di martedì 8 ottobre 2024) Per il 7° turno di campionato, il designatore Gianluca Rocchi ha designatodi Teramo perin programma al Maradona venerdì 4 ottobre alle 18:30. Il sig.si è dimostrato non all’altezza della situazione sbagliando tante decisioni in una gara che si sarebbe arbitrata anche “da sola” vista la sportività dimostrata dai giocatori in campo. La gara giocata dalle due compagini è stata caratterizzata da tanta grinta, ma sempre nell’ambito del rispetto reciproco, gli animi si sono riscaldati solo in piccoli frangenti derivati proprio da alcune decisioni “strane” del direttore di gara. Andiamo ad analizzare gli episodi: 11º non fischio dia rilevare un fallo di mano di Cutrone in mediana. Primo piccolo errore del direttore di gara. 14º Di Lorenzo in pressing su Fadera al limite dell’area ospite, ma con troppa vigoria. Giusto il fischio.