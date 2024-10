Di Gregorio: «Voglio dare il massimo alla Juve. Ecco cosa ci chiede Thiago Motta» (Di martedì 8 ottobre 2024) Michele Di Gregorio, portiere della Juventus, parla dal ritiro della Nazionale: le dichiarazioni dell’estremo difensore bianconero Michele Di Gregorio, portiere della Juventus, ha parlato direttamente dal ritiro dell’Italia in un’intervista concessa ai microfoni di Rai Sport: tra il suo nuovo percorso bianconero e sulla Nazionale. Juve E NAZIONALE – «Sono felice di essere alla Juventus, di aver trovato il Calcionews24.com - Di Gregorio: «Voglio dare il massimo alla Juve. Ecco cosa ci chiede Thiago Motta» Leggi tutta la notizia su Calcionews24.com (Di martedì 8 ottobre 2024) Michele Di, portiere dellantus, parla dal ritiro della Nazionale: le dichiarazioni dell’estremo difensore bianconero Michele Di, portiere dellantus, ha parlato direttamente dal ritiro dell’Italia in un’intervista concessa ai microfoni di Rai Sport: tra il suo nuovo percorso bianconero e sulla Nazionale.E NAZIONALE – «Sono felice di esserentus, di aver trovato il

