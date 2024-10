Dà fuoco alla moglie in auto. Lei fugge, lui la massacra: "È stato Beppe". E muore (Di martedì 8 ottobre 2024) GRAVINA (Bari) La notte di domenica di un quartiere di periferia di Gravina di Puglia (Bari) viene squarciata da urla strazianti. Sono quelle di Maria Arcangela Turturo, 60 anni, intrappolata in un incubo a occhi aperti. Suo marito, Giuseppe Lacarpia, 65 anni, ha deciso che quella notte completerà anni di via crucis somministrata con botte e umiliazioni. È da poco passata l’una e mezza in via dei Pigni: la coppia è appena tornata da una festa di famiglia. L’uomo la chiude nella sua Panda, poi appicca le fiamme. Un rogo, una trappola di fuoco e metallo arroventato. Maria, però, riesce a scappare. I capelli bruciati, la pelle segnata dalle ustioni, cerca di correre verso la salvezza. Ma Giuseppe non ha finito il suo ‘lavoro’ omicida. La sua furia è cieca, disumana, brutale. La raggiunge in mezzo alla strada, la stende sull’asfalto. Quotidiano.net - Dà fuoco alla moglie in auto. Lei fugge, lui la massacra: "È stato Beppe". E muore Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di martedì 8 ottobre 2024) GRAVINA (Bari) La notte di domenica di un quartiere di periferia di Gravina di Puglia (Bari) viene squarciata da urla strazianti. Sono quelle di Maria Arcangela Turturo, 60 anni, intrappolata in un incubo a occhi aperti. Suo marito, Giuseppe Lacarpia, 65 anni, ha deciso che quella notte completerà anni di via crucis somministrata con botte e umiliazioni. È da poco passata l’una e mezza in via dei Pigni: la coppia è appena tornata da una festa di famiglia. L’uomo la chiude nella sua Panda, poi appicca le fiamme. Un rogo, una trappola die metallo arroventato. Maria, però, riesce a scappare. I capelli bruciati, la pelle segnata dalle ustioni, cerca di correre verso la salvezza. Ma Giuseppe non ha finito il suo ‘lavoro’ omicida. La sua furia è cieca, disumana, brutale. La raggiunge in mezzostrada, la stende sull’asfalto.

