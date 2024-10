Ilrestodelcarlino.it - Crisi La Perla, la divisione Uk va da sola

(Di martedì 8 ottobre 2024) Bologna, 8 ottobre 2024 – Si complica la vicenda La. Il Tribunale di Bologna ha, infatti, rigettato il ricorso per la conversione in amministrazione straordinaria della procedura di liquidazione giudiziale dellainglese, LaGlobal Management UK detentrice del marchio, che era stato presentato dai commissari di LaManufacturing (con sede sotto le Due Torri) in amministrazione straordinaria. La doccia fredda è arrivata ieri pomeriggio, prima dell’incontro (online) tra Regione, sindacati, commissari e il ministero delle Imprese e del made in Italy. Una decisione, quella del Tribunale, che va in senso contrario a quanto auspicato, e cioè che le liquidazioni giudiziali di tutti i rami d’azienda fossero assorbite in un’unica amministrazione straordinaria.