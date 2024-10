Iltempo.it - "Corrispondenza continua": la confessione di Melania Trump su re Carlo

(Di martedì 8 ottobre 2024) Una rivelazione inaspettata, un rapporto di confidenza e di amicizia.ha confessato di essere amica di penna di re, con il quale condivide una "" dopo il loro primo incontro avvenuto nel 2005. L'inattesa amicizia tra il sovrano e la moglie di Donald, è stata rivelata nel libro di memorie dell'ex modella ": A Memoir", recensito dal New York Times e che uscirà alla fine del mese. L'ex First Lady, 54 anni, racconta che, dopo il primo incontro cona New York nel 2005, i due si sono rivisti nel 2019 durante una visita di Stato nel Regno Unito, quando Donaldera alla Casa Bianca. È stato un "assoluto piacere riprendere i contatti con re" nel 2019, scrive la signora. "Quella volta abbiamo avuto un'interessante conversazione sul suo profondo impegno per la salvaguardia dell'ambiente", ammette.