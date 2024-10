Come finisce il film Replicas: Will 2.0, piacere di conoscervi (Di martedì 8 ottobre 2024) Il film Replicas si conclude con Will e la sua famiglia che trovano finalmente pace su un’isola, insieme alla loro figlia più piccola, Zoe, che viene riportata in vita grazie alla clonazione. Tuttavia, l’ultima scena rivela un inquietante sviluppo: Will 2.0, la versione robotica del protagonista, e il suo ex capo Jones, risorto in un nuovo corpo clonato, ora offrono ai milionari la possibilità di caricare le loro coscienze in corpi giovani, garantendo loro una sorta di immortalità. Nel corso del film, Will Foster, uno scienziato brillante interpretato da Keanu Reeves, riesce a trasferire la coscienza della sua defunta famiglia in corpi clonati dopo un tragico incidente stradale. Tuttavia, il processo di risurrezione comporta segreti oscuri, inclusa la cancellazione della memoria della loro figlia più piccola, Zoe, che non poteva essere riportata in vita. Cinemaserietv.it - Come finisce il film Replicas: Will 2.0, piacere di conoscervi Leggi tutta la notizia su Cinemaserietv.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Ilsi conclude cone la sua famiglia che trovano finalmente pace su un’isola, insieme alla loro figlia più piccola, Zoe, che viene riportata in vita grazie alla clonazione. Tuttavia, l’ultima scena rivela un inquietante sviluppo:2.0, la versione robotica del protagonista, e il suo ex capo Jones, risorto in un nuovo corpo clonato, ora offrono ai milionari la possibilità di caricare le loro coscienze in corpi giovani, garantendo loro una sorta di immortalità. Nel corso delFoster, uno scienziato brillante interpretato da Keanu Reeves, riesce a trasferire la coscienza della sua defunta famiglia in corpi clonati dopo un tragico incidente stradale. Tuttavia, il processo di risurrezione comporta segreti oscuri, inclusa la cancellazione della memoria della loro figlia più piccola, Zoe, che non poteva essere riportata in vita.

