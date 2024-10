Clementoni lancia il primo robot giocattolo dotato di intelligenza artificiale (Di martedì 8 ottobre 2024) Si chiama Airo ed è capace di osservare, memorizzare e riprodurre i movimenti dei bambini in tempo reale grazie all'ausilio di un'app Wired.it - Clementoni lancia il primo robot giocattolo dotato di intelligenza artificiale Leggi tutta la notizia su Wired.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Si chiama Airo ed è capace di osservare, memorizzare e riprodurre i movimenti dei bambini in tempo reale grazie all'ausilio di un'app

Tecnologia - Clementoni lancia “Ai4edugaming” : giochi interattivi per monitorare l’apprendimento - Il progetto è stato presentato in partenariato con altre due importanti realtà del territorio: la software house Ubisive e la Cooperativa Sociale Il Faro, che si occuperanno rispettivamente dello sviluppo tecnologico e della sperimentazione scientifica e pedagogica. it. . La piattaforma è pensata ... (Ildenaro.it)