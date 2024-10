Casting e riprese per il film “10 giorni dai suoi”: ciak da Punta della Suina a piazza San Giorgio (Di martedì 8 ottobre 2024) MELPIGNANO/GALLIPOLI - Proseguono le prime riprese salentine, e i relativi Casting sul territorio, per la nuova fatica cinematografica del regista Alessandro Genovesi, impegnato con il nuovo film “10 giorni dai suoi” con protagonisti Fabio de Luigi, Valentina Lodovini e Dino Abbrescia. Nel cast Lecceprima.it - Casting e riprese per il film “10 giorni dai suoi”: ciak da Punta della Suina a piazza San Giorgio Leggi tutta la notizia su Lecceprima.it (Di martedì 8 ottobre 2024) MELPIGNANO/GALLIPOLI - Proseguono le primesalentine, e i relativisul territorio, per la nuova fatica cinematografica del regista Alessandro Genovesi, impegnato con il nuovo“10dai” con protagonisti Fabio de Luigi, Valentina Lodovini e Dino Abbrescia. Nel cast

Al via le riprese di una nota serie tv : casting per attori e attrici in esclusiva per i napoletani - I casting sono aperti a uomini e donne dall'età compresa dai 18 ai 85 anni, non è richiesta nessuna esperienza. . . Per partecipare. . La Produzione Cinematografica Cinema&Fiction dalla sapiente regia di Gionatan Valenti apre i casting della serie 10 di "Saruzzo Al Potere", a Napoli ... (Napolitoday.it)

Al via le riprese della serie 10 di "Saruzzo al potere" : partono i casting per attori e attrici - La Produzione Cinematografica Cinema&Fiction dalla sapiente regia di Gionatan Valenti apre i casting della serie 10 di "Saruzzo Al Potere", a Palermo e provincia. I casting sono aperti a tutti gli uomini e donne dall'età compresa dai 18 ai 85 anni, non è richiesta nessuna esperienza. Per... (Palermotoday.it)