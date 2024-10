Castelli in aria (Di martedì 8 ottobre 2024) Il ministro Giorgetti dice che con la prossima finanziaria dovremo fare sacrifici. Ma come, fino a ieri ci dicevano che l’economia andava a gonfie vele e adesso dobbiamo fare sacrifici? Ma è una presa in giro?Eugenia Tarquinivia email Gentile lettrice, non so più come dirlo: la Meloni è un fenomeno quando si tratta di raccontare che gli asini volano e lo Stato ci darà mille euro a testa con un clic. Purtroppo gli asini non volano e i mille euro dovremo darli noi allo Stato. Tutti ricordiamo la Meloni che ringhiava “Pretendo che vengano e-li-mi-na-te le accise”. Invece ora vuole aumentare le accise sul diesel, che faranno salire il costo dei trasporti e il prezzo dei prodotti. Lanotiziagiornale.it - Castelli in aria Leggi tutta la notizia su Lanotiziagiornale.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Il ministro Giorgetti dice che con la prossima finanzidovremo fare sacrifici. Ma come, fino a ieri ci dicevano che l’economia andava a gonfie vele e adesso dobbiamo fare sacrifici? Ma è una presa in giro?Eugenia Tarquinivia email Gentile lettrice, non so più come dirlo: la Meloni è un fenomeno quando si tratta di raccontare che gli asini volano e lo Stato ci darà mille euro a testa con un clic. Purtroppo gli asini non volano e i mille euro dovremo darli noi allo Stato. Tutti ricordiamo la Meloni che ringhiava “Pretendo che vengano e-li-mi-na-te le accise”. Invece ora vuole aumentare le accise sul diesel, che faranno salire il costo dei trasporti e il prezzo dei prodotti.

