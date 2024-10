Ballando con le stelle, Sonia Bruganelli: “Sabato avevo una costola rotta, ridicolizzata gratuitamente da Lucarelli” (Di martedì 8 ottobre 2024) Polemiche infinite a Ballando con le stelle. Dopo il durissimo scontro di Sabato scorso con Mariotto e Selvaggia Lucarelli, Sonia Bruganelli, ospite de La Vita in Diretta, torna a parlare della vicenda sfogandosi in maniera feroce contro i suoi critici. L’ex moglie di Paolo Bonolis rivela anche di avere una costola rotta.Leggi anche:Ballando con le stelle, scontro feroce tra Selvaggia Lucarelli e Sonia Bruganelli: cosa è successo La rivelazione di Sonia Bruganelli “Ho scoperto di essermi rotta una costola, quando abbiamo fatto l’ultima giravolta ho capito che quel dolore era importante. – spiega Sonia Bruganelli al conduttore Alberto Matano – Mi sono sdraiata perché mi sono sentita svenire. Mi scuso perché ero in modalità poco serena e perché mi aspettavo l’attacco, vorrei chiedere scusa anche a Zazzaroni, che intendeva dirmi qualcosa di carino. Thesocialpost.it - Ballando con le stelle, Sonia Bruganelli: “Sabato avevo una costola rotta, ridicolizzata gratuitamente da Lucarelli” Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Polemiche infinite acon le. Dopo il durissimo scontro discorso con Mariotto e Selvaggia, ospite de La Vita in Diretta, torna a parlare della vicenda sfogandosi in maniera feroce contro i suoi critici. L’ex moglie di Paolo Bonolis rivela anche di avere una.Leggi anche:con le, scontro feroce tra Selvaggia: cosa è successo La rivelazione di“Ho scoperto di essermiuna, quando abbiamo fatto l’ultima giravolta ho capito che quel dolore era importante. – spiegaal conduttore Alberto Matano – Mi sono sdraiata perché mi sono sentita svenire. Mi scuso perché ero in modalità poco serena e perché mi aspettavo l’attacco, vorrei chiedere scusa anche a Zazzaroni, che intendeva dirmi qualcosa di carino.

Ballando con le Stelle - Sonia Bruganelli tira in ballo la figlia e attacca Selvaggia Lucarelli che replica - Ospite a La Vita In Diretta, Sonia Bruganelli, ha spiegato le reali motivazioni alla base della sua reazione infuocata dopo le valutazioni della giura di Ballando con le Stelle, in particolare sulle dichiarazioni di Selvaggia Lucarelli in merito alla sua esibizione. (Comingsoon.it)

“Ballando con le Stelle” - è già tempo di polemiche. Sonia Bruganelli contro Selvaggia Lucarelli : “Mi ha ridicolizzata gratuitamente” - L'articolo “Ballando con le Stelle”, è già tempo di polemiche. “Io ho una figlia di 16 anni ed è stato il motivo per cui ho completamente perso la brocca” – ha detto la Bruganelli. “Mi sono sdraiata perché mi sono sentita svenire” – ha aggiunto la Bruganelli, che ha poi chiesto scusa a Zazzaroni: ... (Dayitalianews.com)

Ballando con le Stelle - volete sapere cosa è successo dietro le quinte tra Barbara D’Urso e Selvaggia Lucarelli? Ecco la verità - Va bene, il ballo mi è piaciuto. Cosa è successo dopo, dietro le quinte di Ballando con le Stelle? Finalmente possiamo raccontarvi la verità … Cosa è successo fra Selvaggia Lucarelli e Barbara D’Urso? Domenico Marocchi, inviato de La Volta Buona, ha raggiunto Barbara D’Urso dietro le quinte di ... (Donnapop.it)