Andrés Iniesta si è ritirato davvero (Di martedì 8 ottobre 2024) Quando Andrés Iniesta ha annunciato l'addio al calcio una gran parte di noi ha avuto una reazione di stupito smarrimento. Ma come, ci siamo chiesti, non si era già ritirato? La seconda query di ricerca su Google è stata "Iniesta anno ritiro", quasi la notizia apparsa su molti siti fosse ai più considerata falsa, o quanto meno fosse necessario un approfondimento. Almeno sino a ieri Andrés Iniesta giocava ancora all' Emirates Club nella UAE Pro League, massimo campionato degli Emirati arabi uniti. C'era arrivato dopo sei stagioni passate a vestire la maglia del Vissel Kobe. È evidente che avevamo dato fiducia ai nostri ricordi, alla standing ovation che gli aveva riservato il Camp Nou il 20 maggio del 2018, quando era uscito dal campo di gioco del suo stadio all'ottantaduesimo minuto dell'ultima partita della stagione 2017-2018 contro la Real Sociedad.

